شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فى صور جديدة بالحجاب وعباية بيضاء على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الاستعراضية دينا، متابعيها بعدة صور جديدة لها، وهى مرتدية عبائة وحجاب باللون الأبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "قريبا"، ولم تكشف عن تفاصيل أخرى أو العمل التي تشارك فيه، وتظهر من خلاله بهذا اللوك.













فى سياق مختلف تشارك الفنانة الإستعراضية دينا فى مسلسل "البحث عن علا"، مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هند صبرى ويسرا وشيرين رضا وندى موسى، والمقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

مسلسل "البحث عن علا" بطولة هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.