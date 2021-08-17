شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يدعم فيلم "لأب فلسطين" لإقامة برنامج حكايات طائر الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر مهرجان الجونة السينمائى للعام الخامس فى خلق تعاونات وشراكات مع اللاعبين الرئيسيين لصناعة السينما بهدف تعزيز ودعم صناع الأفلام العربية فى المنطقة ودوليًا، وهذا العام يعلن المهرجان دعمه لفيلم لأب فلسطين لإقامة الدورة الثانية لبرنامج حكايات طائر الشمس، الذى أُطلق بالشراكة مع سينفيليا برودكشنز ومؤسسة دروسس.

خُلق البرنامج، المخصص لتطوير وإنتاج الأفلام، بواسطة فيلم لأب فلسطين وسينيفيليا برودكشنز لتحفيز صناعة الأفلام المُنشطة للخيال والتفكير للجماهير الشابة في العالم العربي.

فى دورته الثانية، سيعمل برنامج حكايات طائر الشمس على تطوير خمسة أفلام روائية قصيرة سيتم اختيارها من وسط المشاريع المقدمة بواسطة صناع السينما العرب الصاعدين، والتي تتناول قضايا الأطفال والمراهقين والأسرة وحكايات الخروج من فترة المراهقة، وسيوفر البرنامج لصناع المشاريع المُختارة فرصًا لتطوير مشاريعهم والتدريب المتقدم على صناعة الأفلام وإنتاجها وخطط تمويلها وتوزيعها.

وأُغلق باب التقديم للبرنامج، وتجرى الآن عملية اختيار المشاريع، حيث استقبل البرنامج 51 طلبا من دول عربية مختلفة وتوزيعها كالتالي: 37 طلبًا من مصر، و5 طلبات من لبنان، و3 من فلسطين و3 من الأردن وطلبين من العراق وطلب تقديم واحد من السودان. الجدير بالذكر أيضًا أن 20 من المتقدمين للبرنامج هم من النساء.

بعد إعلان المشاريع المختارة، ستقوم لجنة مختصة من خبراء الصناعة بتنظيم جلسات لقراءة المشاريع الخمسة المشاركة، والمتبوعة بجلسات أسئلة وأجوبة خلال الدورة المقبلة لمنصة الجونة السينمائية، التي ستقام فعالياتها في الفترة من 16-21 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وسيتم إعلان الفائزين في حفل ختام منصة الجونة السينمائية، حيث سيحصل كلا المشروعين الفائزين، على جائزة بقيمة 20 ألف دولار خدمات إنتاجية أو ما بعد إنتاجية مُقدمة من مؤسسة دروسس، لكل منهما.