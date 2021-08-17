شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى بمؤتمر "ياما فى الجراب يا حاوى": الإسكندرية مقياس النجاح الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يحيى الفخرانى، خلال مؤتمر مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى"، فى مكتبة الإسكندرية، إن اختيار الإسكندرية لتقديم المسرحية جاء على هواه لأنه يعتبر الإسكندرانية المقياس الحقيقى للنجاح لأن الإسكندرانى لا يدفع فلوس فى غير مكانها.

وأضاف الفخرانى أن سبب إعادة تقديم المسرحية مرة أخرى بعد تقديمها على مسرح الدولة هو البيراقروطية لذا فضلت إعادة الأعمال على القطاع الخاص، وشهد المؤتمر حضور يحيى الفخرانى والمخرج مجدى الهوارى وإياد نصار ومحمد الشرنوبى وكارمن سليمان وشريف دسوقى وسما إبراهيم وحسن العدل وناصر سيف ولبنى ونس ورضا ادريس وآخرين.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى، ومن إخراج مجدى الهوارى.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من ألف ليلة وليلة"، ومن المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.