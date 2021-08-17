شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تغازل زوجها بفيديو من فوتوسيشن الفرح: "لا أستطيع رفع عينى عنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها وجمهورها، فيديو قصير من جلسة تصوير حفل زفافها، والتى ظهرت خلاله برفقة زوجها وسط الأشجار وبإطلالة بسيطة بفستانها الأبيض.

وعلقت هاجر أحمد على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "لا أستطيع أن أرفع عينى عنك"، يأتى هذا فيما تصدرت هاجر أحمد، تريند جوجل الأسبوع الماضى، بسبب الصورالأولى مع زوجها وهى فى إحدى الدول لقضاء شهر العسل، وانهالت التعليقات عليهما بالتهنئة والمباركة.



هاجر احمد وزوجها

واحتفلت هاجر أحمد، وزوجها أحمد الحداد، بزواجهما فى حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حضره عدد من الفنانين، وأحياه تامر حسني وأحمد جمال ومحمد نور وسامو زين، واختارت العروس فستان زفاف أنيق من مجموعة زهير مراد لفساتين الأفراح لربيع 2022.

هاجر أحمد مواليد 28 فبراير 1994، وقدمت أثناء دراستها العديد من المسرحيات، ومن بينها عرض "كاسك يا وطن".

بعد تخرجها من المعهد، وأثناء تجولها على شاطئ الإسكندرية وقعت عيناها على إعلان لمسابقة ملكات الجمال، وتقدمت للمسابقة، وفازت بلقب Miss Eco Egypt والتي تهدف للترويج السياحي والبيئي في 2016.



هاجر احمد وزوجهـا



هاجر احمــد



هاجر احمد

بدأت هاجر مشوارها الفني عام 2013 خلال مسلسل "ألف سلامة" مع الفنان أحمد عيد، ومثلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأمريكا، وخسرت اللقب بسبب رفضها ارتداء المايوه، إذ انخفضت درجاتها واكتفت بوجودها ضمن اللائحة الشرفية في أجمل 10 وجوه عالميا.

شاركت هاجر أحمد في عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: "كيد الحموات، المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي"، وفي 2019، بدأت شهرة هاجر أحمد الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها في مسلسلات منها: "نصيبي وقسمتك 3، هوجان، وكارمن".

كان آخر أعمالها مسلسل "أحسن أب"، والذي عرض في موسم رمضان الماضي مع الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وخالد عليش، وتزوجت هاجر أحمد رجل أعمال يدعى أحمد الحداد، يصف نفسه بالـ "ريادي"، مؤسس شركة تجارية كبرى، ولديه أكثر من 2000 متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.