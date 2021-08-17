شكرا لقرائتكم خبر عن "نجحنا" هدية حمادة هلال لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حمادة هلال منذ قليل أغنيته الجديدة "نجحنا" بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، والأغنية من كلمات أحمد غريب، وألحان تيام على، توزيع ميدو عز، مهندس صوت محمد جودة.

وقال النجم حمادة هلال لـ"الخليج 365"،:"فكرت أشارك بهذه الأغنية فرحة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بنجاح أبنائهم، وخاصة إننى أقدر المجهود الذى يُبذل من الطلاب، وأولياء أمورهم طوال العام، وهذا أقل شئ أقدمهم لهم".

كان النجم حمادة هلال، قد وجه مؤخرا رسالة إلى طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بمناسبة اقتراب نتيجة امتحانات الثانوية العامة، مطالبا الأهالي بطمأنة أبناءهم وعدم مقارنتهم بأحد.

وقال حمادة هلال في فيديو على حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "أنا حوارى دلوقتى لكل طلبة الثانوية العامة حبايبي وصحابي اللى موجودين معايا عايز أقولهم إن شاء الله ربنا يكرمكم وتفرحوا فرحة كبيرة وتجيبوا احلى نتيجة اللى نفسكم فيها".

وذكر حمادة هلال موقف طريف، متعلق به خلال فترة دراسته الثانوية العامة خلال توجيهه نصيحة لأولياء الأمور: "عايز اوجه كلمة للأهالى أقولهم حاجة مهمة قوي سيبك ابنك يفرح وبلاش مقارنة بحد لأن هو عارف نفسه كويس.. يعنى أنا كان زمان أهلى ديما عندهم جملة يقولها لى علطول يعنى اللى هو 55% وده الرقم اللى بكرهوا في حياتي ديما يقولوا لى يا رب تجيب 55% لغاية ما ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%".

واختتم: "وعرفت اعرفهم أنا مين فإن شاء الله ربنا هيكرمكم وتعملوا أحلى شغل، وانتظروا مفاجئة حلوة".