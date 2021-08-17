شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى بعد اختياره سفيرًا للسعادة من ذوى الهمم: وسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى رمزى لـ"الخليج 365"، بعد اختياره من الأطفال ذوى الهمم سفيرا للسعادة، إن هذا الاختيار وسام على صدره، وأسعده للغاية، معربا عن سعادته أيضا بما وصل إليه أصحاب الهمم، وباهتمام الدولة بهم والعمل على تنمية مواهبهم فى كل المجالات، وتغير نظرة الناس لإخواتنا والاعتراف بحقوقهم وموهبتهم وتنظيم الإحتفالات التى تعمل على إظهار إنجازاتهم ووجه رمزى شكره لاختيارهم له.

كان الأطفال من ذوى الهمم قد اختاروا الفنان هاني رمزي سفيرًا للسعادة في إطار فعاليات سومبوزيوم العلمين بمشاركة 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة.من المقرر أن يتسلم هاني درع تكريمه في حفل ختام السومبوزيوم يوم 23 أغسطس الجاري، وقد أعرب هاني رمزي عن سعادته بالإختيار والتكريم وقال: إن هذا التكريم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له كونه يأتي من أطفال ومن ذوي الهمم فهو أمر أسعده كثيرًا ويعتبره مؤشرًا بأنه يسير في الطريق الصحيح بالأعمال الكوميدية التي يقدمها وأحدثها مسرحية أبو العربي وفيلم 200 جنيه الذي يعتبره مفاجأة وتحولاً في نوعية أدواره السينمائية".