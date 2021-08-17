شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى: تعاقدت علي "ياما في الجراب" فى المستشفى والفخراني: أنت فنان عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شريف دسوقي خلال مؤتمر مسرحية ياما في الجراب ياحاوي في مكتبة الإسكندرية، إنه قام بالتعاقد علي العمل بالمسرحية وهو داخل المستشفي قبل تمام شفائه، معبرا عن سعادته بالعمل في المسرحية وموحها الشكر لمجدي الهواري ويحيي الفخراني لانهما وراء عمله بالمسرحية، مؤكدا أن ظهوره وتوظيفه علي المسرح سيكون مختلف في ظل ظروفه الصحية الجديدة.

وقال يحيي الفخراني إن شريف دسوقي فنان عظيم وعلاجه هو العمل متذكرا السيدة أمينة رزق والتي كانت تقف علي المسرح رغم المرض والتعب لكنها كانت تقف هلي المسرح وكانها بكامل صحتها.

فيما عبر إياد نصارعن سعادته بالعمل مع النجم يحيي الفخراني، مؤكدا أن تفاصيل العمل بقيادة مجدي الهواري مذهلة.

فيما اعتذرت كارمن سليمان علي التأخير حيث ذهبت لقاعة أخري بالخطأ واكدت عن فخرها بالعمل في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي".

وشهد المؤتمر حضور يحيي الفخراني والمخرج مجدي الهواري وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي و سما ابراهيم و حسن العدل وناصر سيف ولبني ونس ورضا ادريس وأخرين.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى"، من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى، ومن إخراج مجدى الهوارى.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة"، ومن المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص ، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .