شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمسرح المصري يغلق باب المشاركة بدورته الـ 14 آخر أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المهرجان القومي للمسرح المصري في تلقي طلبات المشاركة بدورته الرابعة عشر لعام 2021 ، وسيغلق المهرجان باب المشاركة يوم 31 أغسطس الجاري لتبدأ لجنة المشاهدة عملها في اختيار العروض التي ستتنافس علي جوائز المهرجان، وكانت قد حددت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقة "العروض المسرحية" ومسابقة المقال النقدي والتطبيقي.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

المهرجان تضم لجنته العليا كلا من : الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والناقدة عبلة الرويني والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.