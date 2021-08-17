شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى: "ياما فى الجراب ياحاوى" لا يقل عن عروض برودواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مجدي الهواري خلال مؤتمر مسرحية ياما في الجراب ياحاوي في مكتبة الإسكندرية، إن المسرحية تحدي كبير لأنه أراد تقديم عمل يليق بالفن المصري والمسرح المصري ويكون عودة للعروض الجادة المنضبطة.

وأضاف مجدي الهواري أنه يعيد فن الأوبريت مرة أخري وأن المجهود المبذول في العرض يجعله لا يقل عن عروض برودواي.

وشهد المؤتمر حضور النجم يحيي الفخراني والمخرج مجدي الهواري وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي و سما ابراهيم و حسن العدل وناصر سيف ولبني ونس ورضا ادريس وأخرين.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى"، من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى، ومن إخراج مجدى الهوارى.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة"، ومن المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص ، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .