شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة طارق الدسوقى: حالة والدى مستقرة ودعاء الجمهور وزملائه رفع معنوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لوجينا ابنة الفنان طارق الدسوقى لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لوالدها مستقرة للغاية، معلقة:"أنا بطمنكم، الحمدلله حالة والدى مستقرة، وهو الآن فى العزل المنزلى، ونأمل فى الشفاء العاجل، وده بفضل ربنا ثم دعوات محبيه".

وأضافت ابنة الفنان طارق الدسوقى:"الحقيقة الواحد طلع من الأزمة دى بعيلة كبيرة، وجمهور والدى كان سند وضهر لينا داخل وخارج مصرولولا فضل ربنا ودعواتكم ودعمكم لم نمر من هذه الأزمة، خاصة إن كلامكم الجميل كان لي تأثير كبير في رفع معنويات والدى".

وتابعت لوجينا طارق الدسوقى حديثها قائلة:"بخص بالشكر معالى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكذلك الفنانة نهال عنبر لمجهودها ومتابعتها اليومية مع دكتور وجدى أمين حالة والدى الصحية، والفنانة شيرين أيضا لاهتمامها ومتابعتها اليومية لحالة أبى".

كانت لوجينا طارق الدسوقى قد أكدت منذ أيام، إصابة والدها بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، وكتبت لوجينا، عبر حسابها على فيس بوك: "أرجو الدعاء لأبى العزيز بالشفاء العاجل"، داعية له: "اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافى، لا شافى إلّا أنت".