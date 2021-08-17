شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي برئاسة الفنان إبراهيم الفرن عن تشكيل لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة في الدورة الحادية عشرة، وتتكون لجنة التحكيم من : الدكتور أيمن الشيوي من مصر ، و الدكتور هاني أبو الحسن من مصر، والفنان حمزة العيلي من مصر، والفنان فتاح دويري من ألمانيا ، والسينوغراف أنيس الطعلوش من تونس، والفنانة سيرين أشقر من فرنسا ، والفنان إبراهيم القحومي من الإمارات ، مقرر لجنة التحكيم الفنانة سارة فؤاد .

تقام فعاليات الدورة الحادية عشرة في أغسطس الحالي في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و بدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالاسكندرية برئاسة محمد سعد، وشركة الاتحاد العربي برئاسة محمد الجهادي.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان الكبير أشرف زكي ، و يقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش.