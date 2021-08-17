شكرا لقرائتكم خبر عن نعى دلال عبد العزيز .. أخر ما كتب فيصل ندا على صفحته بالفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، منذ ساعات قليلة، المؤلف والسيناريست الكبير فيصل ندا، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية فى المسرح والسينما والدراما التليفزيونية، ومن آخر كلمات الراحل عبر حسابه الخاص على فيس بوك، نعى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتى رحلت منذ أيام، حيث استعاد ندا ذكرياته معها.

وكانت كلماته الأخيرة:" بكل الحزن والأسى أنعى الفنانة والصديقة العزيزة دلال عبد العزيز.. عندما رأيت دلال شعرت إننى أمام موهبة تحتاج لمن يكتشفها أسندت إليها بطولة مسرحية "أهلا يا دكتور"، وبطولة مسلسل "دعونى أعيش"، مع شريهان التى كانت مازالت تخطو أولى خطواتها فى التمثيل، وقدمتها للسينما فى فيلم "يارب ولد" مع فريد شوقى وسمير غانم.

وأضافت ندا عبر حسابها الخاص،:"لقد فرضت دلال موهبتها، وأصبحت نجمة ساطعة عشقتها الجماهير رحمها الله لقد لحقت بصديق عمرى سمير غانم خالص عزائى لأسرتها ولكل جمهورها والوسط الفنى بأكمله".

فيصل ندا يعد أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققوا نجاح كبير.

تعد أشهر المسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه في البطولة، جورج سيدهم, شيرين, نجاح الموجى وغيرهم، وتدور أحادث المسرحية حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير "مسعود" في حب الفتاة الغنية "لينا"، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، وتتنقل "لينا" إلى منزل زوجها المتواضع، وتخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيط

وتأتى أيضا مسرحية "اهلا يا دكتور" من المسرحيات الناجحة أيضا للسيناريست فيصل ندا، وهى من بطولة سمير غانم, جورج سيدهم، دلال عبد العزيز، ايفا، مجدى كامل، إبراهيم نصر، وتدور أحداثها حول، طبيبان صديقان، ولكنهما مختلفان كل الاختلاف.