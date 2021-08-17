مصطفى فهمي وزوجته يتلقيان الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تلقى الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

ونشرت "فاتن" صورًا، أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تلقينا اليوم الجرعة الثانية من اللقاح "الفاكسين" في مستشفى العجوزة العريقة".

ووجهت فاتن موسى الشكر للطاقم الطبي، قائلة: "شكرًا جزيلًا للطاقم الطبي على الترحاب والدقة والتنظيم، وشكرًا لوزارة الصحة والسكان المصرية على توفير اللقاح والحرص على سلامة مصر وأهلها".

واحتفل مصطفى فهمي، مساء الجمعة 13 أغسطس الجاري، بعيد ميلاده في الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن مصطفى فهمي ينتظر طرح فيلمه السينمائي "أهل الكهف" بالسينمات، والعمل بطولة غادة عادل ومحمود حميدة وخالد النبوي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، مأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.