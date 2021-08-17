هذه أول فنانة عربية يوضع تمثالها في متحف الشمع “مدام توسو”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 6:03 مساءً

أزاح متحف الشمع “مدام توسو” الشهير في لندن الستار، اليوم الثلاثاء، عن أول تمثال شمعي في الشرق الأوسط للفنانة اليمنية، بلقيس فتحي.

وحرصت بلقيس على الحضور من أجل رؤية تمثالها في فرع المتحف بإمارة دبي الخليجية، وأعربت عن سعادتها البالغة من التشابه الشديد مع ملامحها.

وقالت إنه “يراودها شعور كبير بالفخر والسعادة كونها أول فنانة عربية تقف جنبا إلى جنب مع تمثال شمعي مذهل يمثلها في الوجهة الأكثر جاذبية عالميّا مدام توسو دبي”.

المطربة بلقيس

وأكدت أن “هذا التمثال الشمعي الرائع ينبض بالحياة بأدق التفاصيل الخارجية، التي تحاكي ملامحها ببراعة، وترسم شخصيتها بشكل استثنائي”.

وعن السر وراء اختيار بلقيس فتحي لكي تكون أول تمثال شمعي لمدام توسو في الشرق الأوسط، أوضحت مديرة عام المتحف في دبي، ساناز كولسرود، أن “بلقيس من أهم أيقونات الموسيقى في المنطقة”.

ومن المقرر افتتاح فرع دبي من متحف “مدام توسو” خلال العام الحالي في “سيزرز بالاس دبي” بجزيرة “بلو واترز”.