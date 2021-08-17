شقيقة مى عمر تخطف أنظار الجمهور بجمالها .. والمتابعين: أختك أحلي منك – شاهد بالصور الشبه بينهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:51 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية مي عمر التي ظهرت مؤخرًا شقيقتها “شروق” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعة من الحسابات النشطة، مجموعة من الصور لشروق عمر شقيقة الفنانة مى عمر زوجة المخرج المصري محمد سامي في ظهور نادر لها.

ولفت أنظار الجمهور وجود شبه بين مى عمر وشقيقتها شروق حيث أخذت منها ملامح الوجه خاصة شكل العيون والإبتسامة وتعتبر “شروق” شقيقة مى عمر الصغري. ونالت تلك الصور إعجاب عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا وجاءت أبرز التعليقات: “قمر ماشاء الله” – “أختك أحلي منك”، وغيرها.

مقالات ذات صلة – ممثلة مصرية تتهم محمد سامي بالاعتداء عليها في حفل زفاف نيللي كريم

هذا وقد كشفت مى عمر، عن معاناتها طوال أسبوعين كاملين من مرض مفاجئ، أصيبت به اثناء تواجدها خارج مصر، وخضعت على إثره للعديد من الفحوصات، وطلب منها العودة سريعا إلى القاهرة لتتلقى العلاج بواسطة إحدى العيادات الخاصة في الساحل الشمالي مؤكدة أن الألم بدا ينخفض تدريجيًا.

ونشرت مى عمر، صورة من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية في الساحل الشمالي التي تلقت فيها العلاج، وعلقت عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة: قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة.

وأضافت مى عمر : بفضل عيادات متخصصة زودوني بالرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا، بالإضافة إلى المعامل والفحوصات التي يتم إجراؤها في المنزل، شكرا على دعمكم السريع انتم بالتأكيد افضل العيادات والخدمات الطبية في الساحل.. الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى.

وكان آخر أعمال مي عمر “مسلسل نسل الأغراب” بطولة النجوم أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، وملك زاهر، من تأليف وإخراج محمد سامى، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان 2021 الماضي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت