هنا الزاهد تحتفل بمرور 3 سنوات على خطوبتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:51 مساءً - احتفلت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بمرور 3 سنوات على خطوبتها من الفنان ” أحمد فهمي ” .
فنشرت هنا الزاهد صورة لها من حفل الخطوبة تجمعها بأحمد فهمي .. وكتبت في تعليقها عليها : ” 3 سنوات معا رسميا .. معا لسنوات عديدة ” .
وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلا : ” كل سنة وإنتي أحلي حاجة فى العالم ” .
يذكر أن هنا الزاهد كانت قد احتفلت بخطوبتها على أحمد فهمي في عام 2018 .. وأقيم حفل الخطوبة في منزل والدتها .
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