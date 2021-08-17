كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:51 مساءً - أعلن الفنان ” حمزة العلي ” عن وفاة ” إسلام ” شقيق الفنانة ” ولاء الشريف ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
فكتب في منشوره قائلا : ” البقاء لله .. ربنا يرحم أخاكم الغالي إسلام وينور قبره ويسكنه جنة الفردوس ويصبركم وينزل على أرواحكم السكينة يا رب .. ربنا يصبرك يا إيمان ويصبر ولاء .. إنَّا لله وإنَّ إليه راجعون ” .
وحرص عدد من الفنانين علي نعي شقيق ولاء الشريف وتقديم التعازي لها وجاء من بينهم الفنانة ” كارولين عزمي ” .
فكتبت من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام : ” البقاء لله .. توفى أخو صديقاتي وإخوتي ولاء وإيمان الشريف .. ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة ” ولاء الشريف “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.