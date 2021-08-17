شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان محكى القلعة .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الثلاثاء المطرب أحمد جمال حفلاً غنائيا على مسرح محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، ويشهد الحفل عدد من المفاجآت ويقدم من خلاله عدد من أغانيه منها "إضحكى" و"وقت مش مناسب" و"تحيا مصر" و"النهاية" وغيرها .

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناءه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمه محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز .

وطرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.