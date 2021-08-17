بالصور| مجدي الهواري: مصر كانت تقدم عروضًا مسرحية أهم من "برودواي" أكبر كيان مسرحي بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال مجدي الهواري، مخرج مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، إنه اختار أن تكون كلمته في المؤتمر عن التحدي، بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الكوكب كله، لافتا إلى أنه كان صعبًا على أي كيان أن يكمل في وسط صعوبات خارجة عن إرادة البشر.

وتابع في المؤتمر المُقام في مكتبة الأسكندرية "التحدي الأكبر أن كايرو شو تكون موجودة في الاسكندرية، طلعنا دولي الأول وشرف كبير نكون وسط جمهور الإسكندرية الذواق للفن المسرحي، وكانت عروضنا موجودة في الصيف زمان في إسكندرية".

وأضاف الهواري "متشرف جدًا إني قاعد بجوار الفخراني، قررنا نطلع بأغلى ما عندنا عرض ياما في الجراب يا حاوي"، لافتًا إلى أن الفن المسرحي الفترة الأخيرة كان على شفا حفرة "التحدي في كايرو شو إننا نرجع العروض الجادة المنضبطة والكبيرة اللي اتربينا عليها، ومصر طول عمرها فريدة تطلع عروض مهمة.

كايرو شو اليوم يقدم عرضًا كبيرًا للعظيم بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي، بنرجع الأوبريت للجمهور بشكل كبير ميقلش عن عروض برودواي أكبر كيان للمسرح في العالم، واكتشفنا أن مصر في الأربعينيات كانت أهم من برودواي ورحنا لتراثنا عشان نقدم تاريخنا مش نجيب من الغرب".

تنطلق اليوم مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الإسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة، وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: "إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، وإسماعيل فرغلي".

وأعلن مصدر مسؤول في "كايرو شو" أن هناك إقبالًا لافتًا على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة رغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.