الفنانون والثانوية العامة.. آسر ياسين 100% وأحمد حلمي 3% وأمير كرارة خبرة 8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نتيجة الثانوية العامة 2021 هي "التريند" الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، وكذلك هي محور حديث العامة في الشوارع والبيوت المصرية. ونجوم الفن لهم مع مرحلة الثانوية العامة ذكريات رواها بعضهم وكشفوا مجاميهم، ومنهم الذين تفوقوا في تلك المرحلة، ومنهم أيضا من تجاوزوها بصعوبة، وإليك أبرز تلك الحكايات:

أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة، خلال حواره مع الفنانة غادة عادل ببرنامج "تع اشرب شاي" في أبريل 2017: "كنت أشطر طالب في المدرسة، طلعت الثاني على المدرسة في الثانوية العامة، وجبت 52%، كانت مدرسة اسمها الخليفة المأمون، المدرسة كل سنة كانت لم ينجح أحد، أنا قعدت 8 سنين في ثانوي، وفي السنة الأخيرة دي نجحت عشان جبت تفوق رياضي".

محمد هنيدي

أما الفنان محمد هنيدي فقال عن مرحلة الثانوية العامة في أكتوبر 2016 خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "روحت مدرسة اسمها الثانوية الرياضية، وهي مدرسة داخلي في استاد القاهرة، كنا بنروح خميس وجمعة، وقعدت فيها سنة أولى ثانوي والمدرسة اتقفلت، فروحت مدرسة إمبابة الثانوية جنب بيتنا، والحمد لله أخدت الثانوية العامة على خير بمجموع 57.5%".

عبد الله مشرف

الفنان عبد الله مشرف رسب في الثانوية العامة مرتين، وقال خلال برنامج "قهوة أشرف" في أبريل 2019: "سقطت سنتين، والسنة التالتة قولت يارب أنا مش عايز مجموع عايز أنجح بس، ونجحت، كنت علمي علوم، ولما أخدت الثانوية العامة مكنش في ولا معهد قابلني ولا الكليات، مجموعي كان 49.9%، كنت ساقط في مادتين بس ناجح في الثانوية العامة، ومعهد الفنون المسرحية قبلني مع أنه كان بياخد من 50%".

آسر ياسين

أما الفنان آسر ياسين، فكان من المتفوقين في الثانوية العامة، وقال خلال برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني في فبراير 2021: "جبت 100% في الثانوية، والدي شرط عليا أجيب مجموع عالي عشان أدخل الجامعة الأمريكية، كنت علمي ودحيح عن فهم، لكن متخرجتش بمجموع كبير في الكلية لكن خرجت بخبرات كتير أوي".

أحمد فهمي

الممثل أحمد فهمي أيضا كان من المتفوقين، وقال خلال حواره مع "صاحبة السعادة" في نوفمبر 2017: "أمي كانت مهتمة بتعليمنا أوي، لدرجة أنها كانت مفهماني أن رابعة ابتدائي شهادة، وكانت تهددني بأنها تحولي من مدرسة خاصة لحكومة، وكنت عيل شقي أوي في المدرسة، لكن طول ما إحنا في البيت كان لازم نذاكر، وجبت في ثانوية عامة 96.6%".

أحمد حلمي

أما الفنان أحمد حلمي قال في برنامجه "حلمي أون لاين" عام 2012: "أخدت 5 سنين في ثانوية عامة، أول سنة جبت 3%، رابع سنة جبت 24%، وخامس سنة جبت 50% بالظبط، مجموع زيه ده لا يؤهل حد غير إنه يروح النار، واحتارت أوي أروح كلية أو معهد إيه يقبل واحد جايب 50%، لحد ما روحت كلية تربية موسيقية أصوات ونجحت إزاي معرفش".

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021، وبلغت نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية (2020 - 2021)، 74% وسيدخل الدور الثاني 135.396 طالبا وطالبة بدءا من 4 سبتمبر 2021.

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