ماذا قال فيصل ندا عن نجوم "مسرح مصر"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"تقديم الكوميديا الهادفة" كان من أهم ما سعى الكاتب الراحل فيصل ندا لتقديمه عبر مشواره الحافل، وكان السبب نفسه سر هجومه على "مسرح مصر".

الكاتب الراحل فيصل ندا خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" مارس الماضي، قال: "كنت في المسرحيات التي كتبتها أقدم الكوميديا الهادفة، وهو ما حدث عند تقديم عروض (من أجل حفنة نساء) و(المتزوجون) و(أهلا يا دكتور)، كلها كانت تعالج مشاكل اجتماعية، هل هذا يحدث اليوم؟".

وعن موقفه من تجربة "مسرح مصر"؛ قال: "أنا بحب أشرف عبد الباقي وهو من الناس اللي قدّمتها للجمهور، ولكن مسرح مصر يعتمد على الإسفاف والخروج على الآداب، وأفسد ذوق وأخلاقيات الجمهور، ويقدم ألفاظ نابية بغرض الضحك، إيه رسالة مسرح مصر؟ هل عالج مسرح مصر أي مشكلة؟ هل يُعقل أننا في أسبوع نكتب ونعمل بروفات ونقدم مسرحية؟ الجيل الجديد من الكوميديا يعتمد على الضحك عن طريق الإسفاف، وللأسف أن كلهم بقوا نجوم ودي المأساة اللي إحنا عايشين فيها".

أول مسلسل قدّمه فيصل ندا هو "هارب من الأيام"، وقدم العديد من الأعمال المسرحية الشهيرة، منها مسرحية "من أجل حفنة نساء" ومسرحية "المتزوجون" عام 1976، وأتبعها بعدة مسرحيات حتى خاض تجربة التأليف الإذاعي أيضا عندما قدم المسلسل الكوميدي "الناجح يرفع إيده"، ومن أبرز أعماله أيضا: "قضية سميحة بدران، المغتصبون، الفجالة" وغيرها.