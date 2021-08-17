بالصور| راجح داوود: الفن سلاح أساسي في مواجهة الأفكار الظلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الموسيقار راجح داوود، ممثلا عن مكتبة الأسكندرية، عن سعادته بتقديم مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، من خلال المكتبة.

وقال في مؤتمر صحفي أقيم بالمكتبة "نتشرف في المكتبة باستضافة هذا الحدث الكبير والمسرحية البديعة وبالفنانين العظماء الموجودين على المنصة في المكتبة، نحن نعاني من قلة العروض الكبيرة لان الصناعة تتركز في القاهرة، ومن خلال مجهودات مركز الفنون فيه بعض الانتاجات، والمسرحية هتكون اكبر عرض يتم استضافته حتى الآن".

وتابع "كنا مرحبين وحابين يتعمل، مركز الفنون ومكتبة الاسكندرية، بتوجه من مديرها الدكتور مصطفى الفقي، داعمين للفنون لان هذه الفنون سلاح اساسي لمواجهة كل الافكار الظلامية، والفن أداة من ادوات هذه الحرب على الافكار التي ظهرت في السنوات الأخيرة".

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لـ كايرو شو لإنتاجها هذا العمل الذي وصفه بالضخم، ووجه شكر خاص من المكتبة للدكتور يحيى الفخراني.

تنطلق اليوم مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، على المسرح الكبير بمكتبة الأسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الأسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسئول في "كايرو شو" أن هناك إقبال لافت على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.