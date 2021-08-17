"بكثير من الحزن والأسى".. نبيلة عبيد تنعى فيصل ندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نعت النجمة نبيلة عبيد، السيناريست فيصل ندا، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشرت عبيد، صورة لـ"فيصل" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "البقاء لله.. بكثير من الحزن والأسى أنعى وفاة الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا.. الذي رحل بعد عمر طويل من العطاء للفن رحمه الله.. خالص العزاء إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه".

فيصل ندا كاتب وسيناريست مصري، ولد بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج فيها عام 1963، وكان عضوًا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

عقب تخرجه التحق بوزارة المالية، إلا أنها لم ترض طموحه وأحلامه، والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية مثل فيها مع زملائه بالكلية، بينما كان أول مسلسل تليفزيوني له هو (هارب من الأيام)، والذي تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني، ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل (عبدالله غيث).

ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا، وفي عام 1974 عاد مجددًا للتأليف المسرحي عبر عرض "من أجل حفنة نساء"، ثم مسرحية "المتزوجون" عام 1976، و"أهلا يا دكتور" عام 1980، وخاض تجربة التأليف الإذاعي أيضًا عندما قدّم المسلسل الكوميدي "الناجح يرفع إيده".

ومن أشهر أعمال فيصل ندا "المساجين الثلاثة، نهاية الشياطين، الحب المحرم، نساء الليل، الشيطان امرأة، الوفاء العظيم، الأنثى والذئاب، شباب يرقص فوق النار، وتمضي الأيام، من يطفئ النار، الحب في طريق مسدود، يا رب ولد، قضية سميحة بدران، المعلمة سماح، مغامرات زكي الناصح، المغتصبون، دسوقي أفندي في المصيف، صيف ساخن جدا، والفجالة" وغيرها.

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