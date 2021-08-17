حقيقة تفاوض رونالدو مع مانشستر سيتي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

علق خبير الانتقالات الخاصة باللاعبين والمدربين فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، على الأخبار التي يتم تداولها حول تفاوض النجم البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر سيتي لبحث إمكانية انتقال موكله إلى النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد صاروخ ماديرا مع نادي السيدة العجوز في صيف 2022، حيث يرغب اللاعب في الوقت ذاته الرحيل عن النادي وكتابة قصة تاريخية جديدة مع نادي آخر.

ولعب صاحب الرقم 7 مع العديد من الأندية إذ انطلقت رحلته من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرورًا بنادي ريال مدريد الإسباني، وحاليًا في نادي يوفنتوس الإيطالي.

وزعمت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، الليلة الماضية، أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض خدمات اللاعب على مانشستر سيتي، منوهة إلى أن يوفنتوس مستعد لبيع نجم ريال مدريد السابق مقابل 30 مليون يورو، حتى لا يتكبد النادي خسائر في الصفقة.

وأوضحت أن المان سيتي في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد، ووضعوا كل رهانهم على ضم هاري كين من توتنهام، لكن النادي اللندني لا يوافق على عرض بقيمة 150 مليون يورو.

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يوفنتوس يصرح دائمًا أنه لم يتلق أي عرض حتى الآن بشأن كريستيانو رونالدو”.

وأضاف: “باريس سان جيرمان غير مهتم بالتعاقد مع رونالدو، ويخطط للإبقاء على كيليان مبابي هذا الموسم”.

واختتم: “لا يوجد اتصالات من مانشستر سيتي مع رونالدو، حيث إنهم يركزون الآن على صفقة هاري كين”.