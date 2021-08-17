نادين نسيب نجيم تشوق متابعيها: “حرقوصة صغيرة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 2:12 مساءً

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة حصرية من مسلسل صالون زهرا الذي يبدأ عرضه الأربعاء عند الساعة 12 مساءً عبر منصة “شاهد”.

وعلّقت نادين على الصورة بالقول: ” Sneak peek from salon Zahra حرقوصة صغيرة من مسلسل صالون زهرة اول حلقة الأربعاء هلىء الساعة ١٢ بالليل على شاهد”.

والجدير ذكره أن العمل من إنتاج شركة الصباح “Cedars Arts Productions”، وبطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة.