بعد إصابته بكورونا.. ابنة طارق دسوقي تكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت لجين طارق، ابنة الفنان طارق الدسوقي، تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد إصابته بفيروس كورونا، وإجرائه أشعة على الرئة.

لجين عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، كشفت عن تطورات حالة والدها، وكتبت: "أنا بطمنكم الحمدالله حالة والدي مستقرة، وهو الآن في العزل المنزلي، ونأمل في الشفاء العاجل، وده بفضل ربنا ثم دعواتكم".

وأضافت: "الحقيقة الواحد طلع من الأزمة دي بعيلة كبيرة، جمهور والدي كان سند وضهر لينا جوا وبرا مصر، ولولا فضل ربنا ودعواتكم ودعمكم مكناش عدينا الفترة اللي فاتت، دعاكم وكلامكم الجميل كان ليه تأثير كبير في رفع معنويات والدي وفرحته بيكم".

لجين تابعت: "شكرا لكل زمايل أبي من صحفيين وممثلين على اهتمامكم، وبخص بالشكر معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنانة نهال عنبر لمجهودها ومتابعتها اليومية مع دكتور وجدي أمين، وصديقتي الدكتورة ندى شريف، والفنانة شيرين لاهتمامها ومتابعتها اليومية لحالة أبي".

اختتمت: "أنا بعتذر إني مش عارفة أرد على المكالمات والرسائل اللي وصلت لي، بس حقيقي أنا مش عارفة أقول إيه تاني قدام كل المحبة والدعم اللي وصلني منكم الأيام اللي فاتت، وإن شاء الله والدي هيطمنكم عليه بنفسه قريب جدا، إحنا محظوظين بيكم وربنا يخليكم لينا ويديم محبتكم لأبي، شكرا جدا".

الفنان طارق الدسوقي قدم عام 2017 أخر أعماله مسلسل "قضاة عظماء"، وشارك في بطولته مع الفنانين أحمد عبد العزيز، وسوزان نجم الدين، تأليف أحمد وليد مارديني وأشرف شتيوي، وإخراج عبد القادر الأطرش.

وشارك الفنان طارق دسوقي فيما يقرب من 80 مسلسلاً أبرزها، "عجائب القصص في القرآن، الإمام الغزالي، قضاة عظماء، أخت تريز، الإمام الغزالي، أم الصابرين، ثورة وحكاية، قصص بوليسية، نفق الشيطان، لحظات حرجة، لقاء السحاب، دائرة الاشتباه، زمن عماد الدين، الفسطاط، سعد اليتيم، نور الدين زنكي، وموسى بن نصير" وغيرها.