"دخلا قفص الاتهام".. حكاية مقاضاة فيصل ندا لسمير غانم وجورج سيدهم بسبب الخروج عن النص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، السيناريست فيصل ندا، عن عمر يناهز 81 عامًا، حسبما أعلن حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "توفي إلى رحمة الله الكاتب الكبير فيصل ندا".

السيناريست الراحل فيصل ندا الذي ولد في حي عابدين بالقاهرة في 7 أبريل عام 1940؛ هو كاتب أشهر أعمال الفنان الكبير الراحل سمير غانم، ومن أبرز مشاركاتهما معا: مسرحية "المتزوجون" عام 1976، فيلم "مغامرون حول العالم" 1978، مسرحية "أهلاً يا دكتور" 1980، فيلم "نهاية رجل تزوج" 1983، فيلم "يا رب ولد" 1984، مسلسل "مغامرات زكي الناصح" 1990، ومسرحية "صفقة بمليون دولار" 1992 وغيرها.

ومن المفارقات التي كشفها فيصل ندا خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc" مايو 2018؛ أنه قاضى سمير غانم وجورج سيدهم أثناء تعاونه معهما في مسرحية "أهلا يا دكتور" بسبب خروجهما عن النص.

وقال فيصل: "رفعت عليهم قضية لأنهم خرجوا عن النص بقلة أدب، أنا بدي مساحة للممثل أن يبدع في دوره، لكن إنه يبقى في خروج عن النص والآداب فهذا أرفضه، كنت بقولهم توجيهات وتعليمات وحاولت معاهم كتير يوقفوا خروج عن النص بهذه الطريقة، لكن مكنوش بينفذوا كلامي؛ لأن اللي بيقولوه كان بيضحك الناس، وأنا كنت واقف بتحرق وراء الكواليس".

أضاف: "كنت أول مؤلف يرفع قضية على الممثلين بتوعه، وطالبت بوقف عرض المسرحية واتوقفت ورفعت عليهم قضية ودخلوا قفص الاتهام ومرجعتش عروضها غير لما التزموا بالنص، وأنا أكثر مؤلف عانى من سيف الرقابة، ولكن أنا الرقيب جوايا أنا، وزي ما أنا برفض إني أولادي يسمعوا ألفاظ خارجة، فكنت برفض إن الجمهور يسمع أي كلام خارج عن التقاليد".

ومن أشهر أعمال فيصل ندا أيضا "المساجين الثلاثة، نهاية الشياطين، الحب المحرم، نساء الليل، الشيطان امرأة، الوفاء العظيم، الأنثى والذئاب، شباب يرقص فوق النار، وتمضي الأيام، من يطفئ النار، الحب في طريق مسدود، قضية سميحة بدران، المعلمة سماح، المغتصبون، دسوقي أفندي في المصيف، صيف ساخن جدا، والفجالة" وغيرها.