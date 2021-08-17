دنيا سمير غانم تنشر هذه الآية.. وهكذا علّقت حنان ترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دعت الفنانة دنيا سمير غانم، بالرحمة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قوله تعالى: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".

وعلّق الكثير من نجوم الفن على ما نشرته دنيا، وكتبت الفنانة المعتزلة حنان ترك: "ربنا يربط على قلوبكم ويسكنهم الفردوس الأعلى"، وكتبت الفنانة أسماء أبو اليزيد: "ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويربط على قلوبكم".

وكتبت الفنانة ليلى أحمد زاهر: "ربنا يرحمهم ويصبركم يا حبيبتي"، وكتب الفنان أكرم حسني: "ربنا يرحمهم ويصبرك"، وكتب الفنان أحمد زاهر: "ربنا يرحمهم ويصبركم" وغيرهم.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.