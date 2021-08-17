وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توفي صباح اليوم السيناريست والكاتب المسرحي الكبير فيصل ندا، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد "ندا" بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج فيها عام 1963، وكان عضوًا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

عقب تخرجه التحق بوزارة المالية، إلا أنها لم ترض طموحه وأحلامه، والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية مثل فيها مع زملائه بالكلية، بينما كان أول مسلسل تليفزيوني له هو (هارب من الأيام)، والذي تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني، ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل (عبدالله غيث).

ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا، وفي عام 1974 عاد مجددًا للتأليف المسرحي عبر مسرحية (من أجل حفنة نساء) ومسرحية (المتزوجون) عام 1976، وأتبعها بعدة مسرحيات حتى خاض تجربة التأليف الإذاعي أيضًا عندما قدم المسلسل الكوميدي (الناجح يرفع إيده)، من أبرز أعماله أيضاً (قضية سميحة بدران، المغتصبون، والفجالة).​