مجاميع الفنانين في الثانوية العامة.. نتيجة 25 نجما ستصدمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

لا حديث حاليا إلا عن نتيجة الثانوية العامة 2021، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بين العامة في الشوارع والأسر في البيوت المصرية، فالثانوية العامة هي مرحلة مهمة في تاريخ كل مواطن، ويظل الجميع يتذكر المجموع الذي حصل عليه، ونجوم الفن لهم مع تلك المرحلة العمرية ذكريات رواها بعضهم وكشفوا مجاميهم، ومنهم الذين تفوقوا في تلك المرحلة، ومنهم أيضا من تجاوزوها بصعوبة.

أوائل الثانوية العامة من الفنانين

- آسر ياسين 100%

- أحمد فهمي 99.8%

- منى زكي 95%

- محمد محسن 94.5%

- ميس حمدان 92.8%

- نجلاء بدر 92%

- كارمن سليمان 87%

- ريهام عبد الغفور 86%

- زينة 86%

أما من تجاوزوا الثانوية بصعوبة ومتوسطي المجاميع من الفنانين فهم كُثُر:

- عبد الله مشرف 49.9%

- أحمد حلمي 50%

- أمير كرارة 52%

- ماجد المصري 54%

- أحمد فتحي 55.5%

- محمد هنيدي 57.5%

- حمادة هلال 59%

- روبي 60%

- عمرو دياب 60%

- عبير صبري 61%

- أحمد عيد 61%

- إدوارد 69%

- أشرف عبد الباقي 70%

- أحمد زاهر 71%

- ياسمين صبري 73%

- تامر حسني 73%

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد مؤتمرا يوم الثلاثاء، الموافق 17 أغسطس؛ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020م - 2021م، وقالت الوزارة، إنه سيتواجد كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.