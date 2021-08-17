سيرين عبد النور: “تعلمو كيف بكونوا الرجال”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

تضامنت الفنانة والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور مع الشاب وليام نون، شقيق جو نون أحد ضحايا انفجار 4 آب في فوج إطفاء بيروت. فبعدما تعرّض وليام للضرب على يد قوى الأمن الداخلي ومن ثمّ التوقيف لساعات وإطلاق سراحه، غرّدت على “تويتر” معبّرة عن فخرها به وبأمثاله الذين وصفتهم بـ “الرجال”.

ونشرت عبد النور صوراً لوليام أثناء تعرّضه للضرب واعتقاله وبعد إطلاق سراحه. وعلّقت بالقول: “تعلمو كيف بكونوا الرجال. الله يحميكن. الحرية لويليام نون تمت الحرية للشباب الباقيين”.

ولعنت سيرين المسؤولين اللبنانيين على اثر انفجار عكار وقالت: “من سنة مرفأ بيروت، مبارح عكار، بكرا وين ؟ الله يلعن كل مسؤول خاين لوطنه وشعبه… فَلَتين وين ما كان بلبنان”.