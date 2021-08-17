حلا شيحة توجه رسالة إلى والدتها بعد خلافها مع والدها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

وجهت الممثلة الصمرية حلا شيحة لها رسالة لوالدتها تعبر فيها عن تقديرها لما تقوم به من أجل عائلتها، رغم الصعاب التي تواجهها.

وشاركت ”حلا“ متابعيها عبر حسابها في ”إنستغرام“ بعدة صور تظهر فيها والدتها وهي تنسق الحديقة الخاصة بمنزلها.

وعلقت على الصور بقولها: ”أمي الُمثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا أمي جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة“.

وتابعت: ”انتي اللي علمتينا نقول دايما سبحان الله وفعلا سبحان الله، الله على جمال الكون بعنيكي يا أمي.. حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا أمل وأنا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة بحبك أوي“.

ويبدو أن حلا شيحة تحاول أن تظهر للجمهور علاقتها الجيدة مع والدتها، خاصة أن علاقتها بوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة شهدت توترا بعد أزمتها الأخيرة واعتزالها التمثيل، عقب هجومها على تامر حسني بطل فيلمها الأخير ”مش أنا“.

وبدأت تفاصيل أزمة ”حلا“ مع والدها عندما أبدى الأخير غضبه تجاه تصرفاتها التي وضعت عائلتها في موقف محرج، حسب تعبيره، واعتبر أن خطأها هذه المرة كبير جدًا، وأن والدتها مريضة وانهارت عندما علمت بما كتبته حول الفيلم.

وبعدها، ردت الفنانة على والدها، وقالت إنها صدمت من رأيه في أزمتها الأخيرة وزوجها معز مسعود، إلا أنها عادت لتصالحه، بقولها: ”حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش يقدر يخلف بنا أبدا وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس مع (تمسكي بموقفي) أنت غالي عندنا كلنا“.

وفي سياق ذي صلة، حسمت حلا شيحة الجدل الذي دار قبل يومين حول تداول صورة لها وهي من دون حجاب، وذلك من خلال صفحة تحمل اسمها في ”فيسبوك“.

وأوضحت أن ذلك الحساب ”مفبرك“، ولا يعبر عنها أو يتحدث باسمها، مشددة على أن الصور المتداولة من خلاله ”قديمة“، مؤكدة أن حسابها الرسمي فقط على ”إنستغرام“.