شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يهاجم سياسي لبنان:يريدون قهر الناس واستخدام البنزين رشوة انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، السياسيين اللبنانيين، مشيرا إلى أنه لديه معلومات بوجود مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة فى خزانات تابعة لهم، قائلا: "يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة إنتخابية".

وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لدي معلومات مؤكدة أنه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصة تابعة للسياسيين، ألاعيبهم مفضوحة، يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة انتخابية، لعبتكم مفضوحة وهذا القهر سيرتد عليكم بإذن الله".



تدوينه راغب علامة

يأتي هذا فيما تستمر الاحتجاجات فى بعض المناطق بلبنان اعتراضا على أزمة الوقود، حيث قطع محتجون الطرقات فى بعض المناطق، من بينها الطريق الرئيسى نحو مدينة صور عند مفترق بلدة العباسية والجيش يحاول فتحها كما تم قطع ساحة النور فى طرابلس بالكامل. وفق موقع لبنان 24.

وأيضا قطع المحتجون الطريق عند مزلة المشروع القبة، وطريق الدامور وطريق القبة ـ الضنية.

كان عدد من ​المحتجين تجمعوا الأحد الماضى أمام منزل رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتى، حيث حطموا الواجهة الزجاجية للمبنى، فى ظل تواجد عدد من عناصر مكافحة الشغب.وفق قناة "إم تى فى" اللبنانية.

جاء ذلك على خلفية الانفجار الذى وقع فى خزان الوقود ببلدة التليل فى محافظة عكار شمال لبنان وأسفر الحادث حتى اللحظة عن وقوع 28 قتيلا و80 مصابا، فيما أعلن الدفاع المدنى من السيطرة على النيران بشكل تام.