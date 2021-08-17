شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو يتعافى من إصابة قدمه بالتزامن مع ميلاده الـ68 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى روبرت دى نيرو شفى تماماً من الإصابة التي لحقت به بقدمه واستدعت تدخل جراحى بكواليس فيلم Killers of the Flower Moon، وذلك بعدما ظهر للمرة الأولى منذ تلك الإصابة وهو يسير على قدميه بشوارع مدينة تريبيكا، وذلك بعدما رصدت أحد الصور مظهر قدمه المصابة خلال الصور الذى نشرها موقع pagesix.

كما تميز روبرت دى نيرو وهو ملتزم للغاية بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، من خلال الكمامة الذى لم يخلعها من على وجهه أثناء سيره، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 78 الذى يتزامن مع الـ 17 من شهر أغسطس.



دى نيرو

من ناحية أخرى ينشغل النجم العالمى روبرت دى نيرو حالياً بأحدث مشاريعه السينمائية ممثلة فى فيلم Killers of the Flower Moon، الذى يعود به للتعاون من جديد مع الممثل ليوناردو دى كابريو بعد سلسلة من الأفلام الناجحة سويًا، حيث ظهروا مؤخرًا خلال أكثر من صورة وهما يستريحان من التصوير خلال الكواليس ويذهبان إلى أحد متاحف الرسم بمدينة "تولسا" الأمريكية.



روبرت دى نيرو

وكان موقع fox23 الأمريكي رصد بدوره آخر ظهور للثنائى من خلال الحساب الرسمي للمتحف الذى توجه بالشكر للثنائى دى نيرو ودى كابريو على زيارتهما الأخيرة للمكان وتفقدهما الرسومات بداخلة، كما ظهر حرصهما على التقاط الصور التذكارية هناك.