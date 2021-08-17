شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا عن 81 عاماً والجنازة من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وفاة المؤلف والسيناريست الكبير فيصل ندا، وقال زكي لـ"الخليج 365" أن أسرة الراحل ستحاول تشييع الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد مصطفي محمود اذا استطاعوا انجاز تصاريح الدفن في الموعد المحدد علي أن يدفن جثمان الراحل بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

فيصل ندا يعد أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققوا نجاح كبير.

تعد أشهر المسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه في البطولة، جورج سيدهم, شيرين, نجاح الموجى وغيرهم، وتدور أحادث المسرحية حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير "مسعود" في حب الفتاة الغنية "لينا"، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، وتتنقل "لينا" إلى منزل زوجها المتواضع، وتخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيط

وتأتى أيضا مسرحية "اهلا يا دكتور" من المسرحيات الناجحة أيضا للسيناريست فيصل ندا، وهى من بطولة سمير غانم, جورج سيدهم، دلال عبد العزيز، ايفا، مجدى كامل، إبراهيم نصر، وتدور أحداثها حول، طبيبان صديقان، ولكنهما مختلفان كل الاختلاف.