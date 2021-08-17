شكرا لقرائتكم خبر عن 3 كوارث لـ كريم عبد العزيز فى الطفولة وتلقيه "علقة ساخنة" من والديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم كريم عبد العزيز بعيد ميلاده، اليوم الثلاثاء، والذى احتل مكانة خاصة جدا في قلوب جمهوره منذ ظهوره على شاشة السينما في الطفولة حتى أصبح نجما من نجوم الصف الأول وذلك لتميزه في أداء أدواره التي تنوعت بين الكوميديا والأكشن، واتسمت حياة كريم عبد العزيز في الطفولة بالعديد من المواقف بسبب شقاوته الكبيرة مما تسبب في متاعب كثيرة لوالديه بسبب أفعاله الصبيانية، وخلال هذا التقرير نرصد أبرز 3 مواقف له في الطفولة.

كلب يعض كريم عبد العزيز ويحطم المنزل

روى النجم كريم عبد العزيز موقفا طريفا تلقى ضربا بسببه من أهله، وذلك خلال استضافته في برنامج "السيرة"، قائلا:"كنت واقف في البلكونة وشوفت كلب غلبان ماشى ولونه أسود فنزلت أخدته وطلعت جرى بيه على البيت، ولما والدتى سألتنى جيبته منين قلتلها ده كلب (جيرمان) أخدته من واحد صاحبى والده في الشرطة كل ما الكلب يكبر ديله بيلف، ووالدتى تقولى مفيش يابنى كلب (جيرمان) ديله بيلف لغاية لما عضنى وكسر التليفزيونات، ومشيناه بقى لأن كمان والدتى كانت بتخاف من الكلاب".



النجم كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز يسرق سيارة والده ويتسبب في حادث

قال النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته في برنامج "السيرة"، "كان في موقف أفتكره وأنا صغير كان عندى 15 سنة سرقت عربية بابا من وراه، وبعد ما مشيت عملت حادثة دخلت في عربية 132 رمادى ولما حصل فتحت الباب وجريت لأنى اترعبت لاحسن أتسجن، وكلمت والدى وقلتله الحق ماما واختى ياسمين عملوا حادثة كبيرة بالعربية فاتخض وقالى إيه ده إزاى أنا جايلك، فقلتله لا مش هاينفع استناك ومشيت، وجالى بليل بقى على البيت وكلت علقة من والدى ووالدتى، ومتنوعة ما بين الشبشب والبونيات، بس الصراحة كنت أستاهل".



كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز ينسخ مفاتيح الخزينة على الصابونة

موقف ثالث للنجم كريم عبد العزيز رواه أثناء لقائه في برنامج "السيرة"، قائلا: "في حاجة كمان والدى ووالدتى لم يعرفونه وهو أن مفيش مفتاح في البيت مكنتش عامل عليه نسخة بالصابونة حتى مفتاح الخزينة، ولكن لما كبرت هديت بقى، وأتهديت أكتر لما ولادى كبروا".