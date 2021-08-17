أحمد فهمي وهنا الزاهد.. وصلة غزل بعد "خلافين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية هنا الزاهد بمرور 3 سنوات على ارتباطها رسميا بالنجم أحمد فهمي.

ونشرت هنا الزاهد صورة من حفل الخطوبة الذي عقد في مثل هذا اليوم عام 2018 بمنزل والدتها، عبر حسابها بموقع "فيسبوك" وأرفقتها بتعليق قائلة: "3 سنوات معا رسميا.. معا لسنوات عديدة"، ليرد عليها فهمي عبر التعليقات قائلا: "كل سنة وأنتِ أحلى حاجة في العالم".





وكانت هنا الزاهد كشفت عن جوانب خفية في حياتها الشخصية أثناء حلولها ضيفة في برنامج "البوكس".

وبسؤالها في البرنامج عن تسجيل اسم زوجها على تليفونها قالت: "اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح (بوبي)، ثم غيرته إلى love، أما أحمد فهمي مسجل اسمي على تليفونه (كتكت)".

وعن الخلافات الزوجية قالت: "اتخانقت مع أحمد فهمي مرتين فقط، وعملت له (بلوك) في المرتين، وأنا كثيرة البكاء في الفرح والحزن".

وحول عيوب أحمد فهمي قالت: "كسول جدا، ويتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج ويستغرق وقتا أكثر مني".

وأكدت هنا الزاهد خلال البرنامج أن وزنها زاد قليلا في الفترة الماضية ولكن تراجع مؤخرا ليصبح 53 كيلوجراما فقط، لافتة إلى أن قطاعا كبيرا من الجمهور ظن أنها حامل بسبب زيادة الوزن.