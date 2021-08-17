شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أعمال لصانع البصمات بالسينما المصرية فى ذكرى حسين كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء 17 أغسطس مع ذكرى ميلاد المخرج الكبير حسين كمال الذى قدم كل الألوان التمثيلية بأعمال ما بين الكوميديا والرومانسية إلى التراجيديا، وذلك عبر أشهر الأفلام الذى أخرجها بالإضافة إلى المسرحيات الذى وضع فيها بصمته ليصبح اسمه بمثابة ضمان لنجاح الأعمال التى يتولى إخراجها، ومن أبرز أعمال المخرج الكبير الراحل:



حسين كمال

فيلم "شيء من الخوف"

مع الفنانة شادية كون ثنائى ناجح من خلال مجموعة من أهم الأفلام أبرزها "شيء من الخوف" الذى طرح عام 1969 قصة الكاتب ثروت أباظة.



شادية

بعد ذلك يأتي فيلم آخر ناجح له هو "نحن لا نزرع الشوك" الذى طرح عام 1970 قصة الكاتب يوسف السباعي، وغنت به أجمل أغنياتها "والله يا زمن لا بإيدينا زرعنا الشوك".



نحن لا نزرع الشوك

مسرحية ريا وسكينة

كما نجح المخرج حسين كمال، في إقناع الفنانة شادية، بالوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى في حياتها، من خلال مسرحية "ريا وسكينة"، مع سهير البابلي وعبدالمنعم مدبولي وأحمد بدير.

إمبراطورية ميم

في بداية السبعينات تعاون مع الفنانة فاتن حمامة أيضاً بواحد من اهم أفلامها، وأبرز الأفلام الاجتماعية بذاكرة السينما الذى يناقش الأسرة وهو امبراطورية ميم.



امبراطورية ميم

أبى فوق الشجرة

ومع العندليب أخرج أهم أفلامه وواحد من أكثر تحقيق الإيرادات بالتاريخ، وهو فيلم "ابى فوق الشجرة".