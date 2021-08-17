شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طارق الدسوقى فى رسالة مؤثرة بعد إصابة والده بكورونا: قوم عشان أنت ضهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد طارق الدسوقى نجل الفنان طارق الدسوقى رسالة مؤثرة لوالده بعد إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، ونشر صورة تجمعه مع والده، مصحوبة بتعليق "حطيت الصورة ووقفت كتير مش عارف أقول إيه، فى حجات كتير أوى فى قلبى مش عارف أترجمها فى كلام".



طارق دسوقي وابنه

وتابع "أنا عارف إنى مش ببين إحساسى فى أوقات كتير ومش بعرف أتكلم، بس أنا نفسى أقولك دلوقتى قد إيه أنا بحبك وقد إيه أنا فخور إنى ابنك، عمرك ما هتتخيل انا بحس بايه وانا ماشي جمبك في اي حتي ولا مثلاً لما حد بيعرف اني ابنك نفسي تشوف وشي بيبقي عامل ازاي وانا قد ايه فخور بيك و ب اني ابنك ، من زمان اوي لما كنت بتجيلي المدرسة و تحضر المسرحيات اللي بعملها كنت ببقي مرعوب اوي مش من الناس ولا من العرض ببقي مرعوب اني معجبكش و حتي لما كبرت دايماً بخاف امثل قدامك بس عارف ليه لأن مهما الناس قالتلي حلو و برافو مش بيفرق معايا غير رأيك انت انا باخد ثقتي في نفسي منك و باخد قوتي منك لو الناس كلها شافتني كويس و انت لا عمري ما هشوف نفسي كويس".



نجل طارق دسوقي

وأضاف :" انت عارف ليه الناس لما بتقول اني شبهك بقولهم لا عشان انا نفسي ابقي شبهك و مش عارف انا ياريت حتي اجي نصفك يا باب .. بابا انا عارف انك هتقوم عشان انت اقوي راجل انا شفته في حياتي هتقوم عشان تنصحني و تقعد تتخانق معايا علي طريقة اكلي و نومي انت فاكر اني زهقت من نصايحك ؟ والله عمري ما ازهق من كلامك و عمري مازهق من خوفك عليا قوم يا بابا عشان انت بتوحشني و انا قاعد معاك مابالك و انت تعبان و مش عارف ابقي جمبك".

واختتم كلامه "قوم يا بابا عشان اعملك كل اللي نفسك فيه و اخليك فخور بيا ، انا ماشبعتش منك و عمري ما اشبع منك ، بابا مش بس وجودك بيطمني انا اسمي عشان بعد اسمك لوحده بيطمني قوم عشان انت ضهري..بحبك قوي يا بابا ..بحبك يا احسن اب و راجل في الدنيا دي كلها ..ادعوا له بالشفاء العاجل".