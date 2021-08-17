شكرا لقرائتكم خبر عن World Music Awards تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني الـ44:"النجم الرائع والموهوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية "World Music Awards" بموقع "فيس بوك" على تهنئة النجم تامر حسني بعيد ميلاده الـ44، حيث إنه من مواليد يوم 16 أغسطس عام 1977، ونشرت صور له معلقة عليها " عيد ميلاد سعيد للنجم المصري الرائع والموهوب جدا تامر حسني".



وورلد ميوزك اورد

يعد تامر حسنى، واحدًا من أكثر المطربين المصريين نجاحًا فى السنوات الأخيرة، استطاع فى سنوات قليلة أن يحصد العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، منها حصوله على جائزة "بيج أبل أوورد" الأمريكية، وخلال مشوار فنى يقترب من الـ20 عاما، استطاع تامر أن ينافس كبار نجوم الغناء والوطن العربى.

وبدأ تامر حسني مسيرته الفنية عام 2002 من خلال ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، ثم أطلق أول ألبوم له في عام 2004 بعنوان "حب"، وخلال بضع سنوات نجح حسني أن يحصل علي قلوب الجمهور والعديد من الألقاب، وحصد جوائز عالمية مثل: جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010، كما حصل أيضاً علي جائزة أسطورة القرن، كونه فنان شامل من البيج أبل ميوزك أوورد.

مسيرة تامر حسنى الغنائية تضمنت 13 ألبوما غنائيا من بين رومانسى واجتماعى ودينى، وهم: "حب، عينيا بتحبك، يا بنت الأيه، الجنة في بيوتنا، قرب كمان، هاعيش حياتي، اخترت صح، اللى جاى احلى، بحبك انت، 180°، عمري ابتدا، عيش بشوقك، خليك فولاذي".