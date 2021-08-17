شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: "ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها بدعاء لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، حيث نشرت أية من سورة الإسراء بالقرأن الكريم، وهي: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا"، لتلقى دعم كبير من عدد من نجوم الفن عبر التعليقات علي حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت الفنانة حنان ترك: "ربنا يربط علي قلوبكم ويسكنهم الفردوس الأعلي".



دنيا سمير غانم

فيما كتبت الفنانة أسماء أبو اليزيد: "ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويربط على قلوبكم"، وكتبت الفنانة ليلي أحمد زاهر: "ربنا يرحمهم ويصبركو يا حبيبتي".

كانت النجمة دنيا سمير غانم، قدمت الشكر لجميع من وقف بجانب أسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقبلها وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، مؤكدة أن الجمهور فى مصر والوطن العربى أجمع أصبحوا أهلها وإخواتها، بعد مساندته لهم.

وقالت دنيا، عبر حسابها على انستجرام: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا، ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللى بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلى وإخواتى ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا، ربنا يخليكم لينا، هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا".

وتابعت دنيا: "شكرا لكل أهلنا وإخواتنا فى الوطن العربى كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابى ومامى حبايبى ربنا يرحمكم ويسعدكم، حبايبكم اللى أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".