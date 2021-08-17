بصور تجمعهما.. ميرهان حسين تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ميرهان حسين، الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، الموافق 16 أغسطس.

ونشرت"ميرهان" صورتين تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا تيمو، أتمنى لك حياة سعيدة، مليئة بالحب والنجاح".

من ناحية أخرى يعُرض للفنان تامر حسني حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة ماجد الكدواني، حلا شيحة، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".