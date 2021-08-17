حسن عبدالفتاح يكشف تفاصيل دوره في "ميني بار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان حسن عبدالفتاح في بطولة فيلم « ميني بار» وهو اسم مؤقت ومن المقرر أن يتم تغييره قريبًا، أمام مجموعة من النجوم أبرزهم نضال الشافعي ومدحت تيخا.

وكشف الفنان حسن عبدالفتاح، أنه خلال الأحداث يجسد شخصية يدعى حسن روشة، ويعمل سائق تاكسي، وتدور محور أحداثه حول توصيل مجموعة من الزائرين العرب الراغبين فى السهر داخل أحد الأماكن الليلية.

وقال "عبدالفتاح" إنه ينتمي إلى الطبقة الوسطى التي تقع في وسط الهرم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصدر رزق هذه الوظيفة من خلال الحصول على عمولة خفية متفق عليها من قبل مديري الملاهي الليلية؛ لجلب العملاء العرب لديهم، بخلاف حصوله على عمولة أخرى من قبل العميل الخليجي.

وكشف أنه يسعى بكل الطرق لانجذاب أكثر شريحة ممكنة من زبائن الخليج العربي؛ لإقناعهم بالذهاب إلى هذه الأماكن، وذلك في إطار لايت كوميدى .

واستكمل "عبدالفتاح" بأن أغلبية مشاهده تجمعه مع معظم نجوم العمل، مشيرًا إلى أنه يحدث أمر طارئ يغير مجرى الأحداث تكشفها حبكة سيناريو هذا العمل، وأضاف أنه سعيد باستئناف تصوير فيلم «ميني بار» مرة أخرى.

وأعرب "عبدالفتاح" عن أن لوكيشن التصوير يدور في إطار مليء بالبهجة والسعادة والألفة من قبل المنتج مدحت سعد، الذي يسعى دائمًا إلى خلق روح التعاون بين فريق العمل ككل سواء أمام الكاميرا أو خلفها، للوصول إلى توفير كافة وسائل الراحة النفسية طوال ساعات التصوير حتى يخرج هذا العمل.

فيلم «مينى بار» بطولة: "نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، أمينة، منه فضالي، راندا البحيري، حسن عبدالفتاح، طاهر أبوليلة، علاء مرسي، محمد أتوكا، روان فؤاد، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، صبري عبدالمنعم، إبراهيم المصري، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقي محمد السالم، ماري وجيه، بسام كارم، محمد السني، ومحمد دسوقي".

وفى سياق آخر، يشارك الفنان حسن عبدالفتاح فى مسرحية «عبده مشاكل» التي تعرض حاليًا على مسرح الشبان بمدينة الإسكندرية وتدور أحداثها في إطار كوميدي من خلال مواقف متعددة ويشاركه فى هذا العرض المسرحي مجموعة من النجوم أبرزهم: "شيرين، شريف نجم، عبدالله مشرف، وخالد محروس".