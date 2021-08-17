والدة حلا الترك تعلن معاناتها من هذا المرض وتتعرض للإنتقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة أحدثت ضجة كبيرة بين متابعيها، كشفت منى السابر عن معاناتها من مرض تسوس الأسنان منذ فترة طويلة، رابطة الأمر بولادة ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك.

ونشرت السابر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات”، ظهرت فيه داخل سيارتها وهي تروي معاناتها من مشكلة وجع الأسنان والتسوس، قائلة: “منذ أن كنت صغيرة، كنت أهتم بأسناني كثيراً، وما كان عندي تسوس في الأسنان، لأني كنت دائماً محافظة عليها، لكن عندما ولدتُ ابنتي حلا بعدها بأشهر أصبت بتسوس في أسناني، وما كنت منتبهة لهذا الأمر، لأنني كنت مهتمة بابنتي ومسؤولياتي، وأولوياتي”.

ولفتت إلى أن إهمالها لأسنانها أدى حدوث مشاكل كثيرة فيها، موضحة “أصبح يوجد رائحة كريهة في الفم، وهذا جعلني اتخذ قراراً بخلع ضرس العقل، وأيضا أجريت تلبيس لأسناني الأربعة الأمامية والسفلية”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع اعترافات السابر الغريبة، لافتين إلى أن هذه الحالة طبيعية بعد الإنجاب والولادة لأن الطفل يأخذ كمية من الكالسيوم من جسم الأمّ، منتقدين طريقتها في الكلام وكأنها تحمل المسؤولية لإبنتها. واعتبر العديد من متابعيها أن تخرج للكلام عن أي موضوع لتبقى ضمن الأضواء وعلى السوشيال ميديا.