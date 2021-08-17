عايض يوسف يعلن عن فتح حسابه الرسمي على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان السعودي عايض يوسف عبر حسابه على “سناب شات”، عن فتح حساب على التيك توك لأول مرة، وقال: أشعر أن هذا البرنامج جديد علي، هذا حسابي الرسمي والوحيد على التيك توك وإن شاء الله راح تشاهدون آخر أعمالي وأيضاً الفيديوهات والحصريات لجمهوري.

وبما أن “لا حول ولا قوة” مكسرة الدنيا، أرغب في مشاركتي بفيديوهاتكم الجميلة.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أعلنت عن إقامة حفل كبير للفنانة أصالة والفنان عايض ضمن حفلات صيف الشرقية، حيث أعلن الحساب الرسمي “تذكرتك” عن إقامة حفل للفنانة أصالة برفقة الفنان عايض ضمن حفلات صيف الشرقية يوم 20 من شهر أغسطس الجاري، كما دعا الحساب جميع الراغبين في حضور تلك الحفلة إلى ضرورة الإسراع من أجل حجز التذكرة للاستمتاع بأبرز الأغاني التي تقدمها الفنانة أصالة والفنان عايض.