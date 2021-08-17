رانيا فريد شوقي تحصد جائزة “أفضل ممثلة دراما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت النجمة المصرية رانيا فريد شوقي جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في مسلسل «ضربة معلم» الذي شاركت به خارج الموسم الرمضاني مع الفنان محمد رجب.

وقد أعلنت إدارة مهرجان «همسة الدولي للآداب والفنون» في دورته التاسعة، وبعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان، عن أن الفنانة رانيا فريد شوقي تم منحها جائزة «أفضل ممثلة دراما» خارج السباق الرمضاني عن دورها بمسلسل «ضربة معلم» وذلك ضمن تكريمات المهرجان هذا العام.

وقال رئيس المهرجان، فتحي الحصري، في تصريحات صحافية، إنّ هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم لتحصد جائزة أفضل ممثلة دراما، وذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم كل من الفنانين نضال الشافعي وهبة عبد الغني، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رياض، ودنيا عبد العزيز، وأحمد بدر، ومحمد ثروت، وحنان مطاوع، ومحمد ممدوح، ومحمد رياض، ورنا رئيس، ومحمد محمود، وخالد حجاج عبد العظيم، ومحمد إبراهيم يسري.

يشار إلى أن الدورة التاسعة لمهرجان همسة تحمل اسم الفنان القدير صلاح السعدني، ومن المقرر إقامة حفل التكريمات في الثامن من سبتمبر (أيلول) القادم بفندق لوباساج المطار.