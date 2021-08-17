هيا الشعيبي تعتذر من الشعب السعودي وتعدهم بمفاجآت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة الخليجية هيا الشعيبي تسعى لإرضاء الشعب السعودي بعد تصريحاتها السياسية التي ورطتها في أزمة كبيرة معهم، حيث قدمت أخيراً وللمرة الأولى إعتذاراً صريحاً لهم، ووعدتهم بمفاجآت خاصة خلال الفترة القادمة.

وتحدثت الفنانة الكويتية بهدوء وصدق من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات وقدمت من خلال الإعتذار للسعوديين، في محاولة لتهدئة الأزمة، وقوبل موقفها بردود افعال متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بكلامها ومنتقد لها ومعترض على طريقة اعتذارها..

وتحدثت الشعيبي بطريقتها العفوية قائلة: “إن شالله الله يجمعني على خير مع جمهور السعودية.. أنتم حبايب قلبي .. السعوديين شعب طيب وجميل، وما أنسى فضل أبو ناصر، تركي آل شيخ لما دشينا حديقة الأسود واهتموا فينا، يجعل عمرك طويل يا أبو ناصر يا أبو الإنسانية، ما أنسى المواقف الجميلة منك”.

وأضافت: “بشكر كل شخص من السعودية دق واطمن عليا، ما ولهتوا علي.. لا أحد يشيل في قلبه، ولو أنا غلطانة حقكم على الراس والعين لأني بحبكم ولأني أدري إني مو غلطانة في شي بس ما أريد أحد يشيل مني، الواحد ما يعرف إيش الظروف والله هيدينا عمر أو لا.. فأنتم أهلي وأنا بنت الشعيبي وحي كامل في الرياض باسم الشعيبي فأنت أهلي وناسي”.

وتابعت: “ندر عليّ أول عرض هاتحمل تكاليفه هدية مني لكم، عرض مجاني لجمهوري في السعودية ليوم كامل، وهتصور مع الناس كلها أقسم بلله. أما الندر الثاني، أنا روحت مع صديقيتي هدى وودتني دور الرعاية وإن شاء الله ليا زيارة تانية لهم وهدية جميلة، وليهم هدية خاصة مني داخل الدار. أحبكم وايد”.

واختتمت حديثها قائلة: “الواحد شايف الناس بتروح وبتصير كوارث ومصايب فما حدا يشيل في قلبه ما راح ناخد معنا غير الكفن.. الدنيا فاضية.. أنا لا أتمسكن علشان أتمكن.. الكل عارف إن قلبي أبيض.. أحبكم والهي يصفي النفوس”.