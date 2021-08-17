لهذا السبب لم يسافر أحمد العوضي مع ياسمين في رحلة علاجها بسويسرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي سبب عدم سفره مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز خلال فترة استكمال علاجها في سويسرا، حيث صرّح أنه اضطر أن يتواجد في مصر لإنه لم يحصل على تأشيرة دخول لسويسرا.

وأكد أن ياسمين أرادت أن تذهب إلى سويسرا لأنها تريد الاطمئنان على صحتها في الخارج بعد تداعيات تعرضها لخطأ طبي.

وكانت ياسمين قد تعرضت لأزمة صحية منذ حوالى الشهر، وتم نقلها لأحد المستشفيات بالقاهرة، حيث أجريت لها عملية جراحية عاجلة تضاربت الاقاويل بشأنها، وتردد حدوث خطأ طبي في الجراحة أدى لمضاعفات خطيرة.

وبعد 26 يوم من العلاج في المستشفى تم نقل ياسمين إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطباء في جنيف.