الصور الأولى من حفل زواج علي ربيع سراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للنجم علي ربيع من حفل زفافه الثاني الذي عقد سرا بنفس يوم دفن النجمة دلال عبد العزيز، وظهر علي في الصور برفقة زوجته سلسبيل وهي من خارج الوسط الفني، وطلب على وقت الزفاف التكتم تماما على صور الحفل مراعاة لمشاعر أسرة الفنانة الراحلة دلال.

على ربيع حرص على إقامة حفل زفافه بـ “سرية تامة” خاصة وأنه لم يمر أكثر من يوم على وفاة دلال عبد العزيز، وأكدت مصادر مقربة من ربيع أنه طلب عدم تسريب صور الحفل، أو الكتابة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للتعرض لانتقادات، خاصة وانه يرتبط بعلاقة صداقة بأسرة سمير غانم، ولكن تم تسريب عدة صور له برفقة البطل الأوليمبي كرم جابر ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وتم تداول عدة صور له برفقة فتاة ولكن لم يتم التأكد من كونها العروس.

يذكر أن على ربيع أعلن الخطوبة والزواج بعد ثلاثة شهور فقط من إعلان رغبته عدم الزواج مجددا والتفرغ بالكامل لمشواره الفني، وأضاف خلال لقاءه مع عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على شاشة الحياة، أنه بدا التفكير في تغيير اطلالته الشهيرة، والبدء في تنويع أدواره وعدم الاقتصار على تقديم الأعمال الكوميدية لافتا إلى استعداده لخوض تجربة أعمال الرعب، ولكنه سيؤجل خوض تجربة اللون التراجيدي، لأن معظم المسلسلات حاليا دراما والناس تريد الضحك.

وتابع قائلا: إنه يفكر في حلق شعره وقرر الاتجاه لتقديم أفلام الرعب وتعاقد بالفعل على بطولة فيلم بعنوان “زومبي” أكشن رعب ويتضمن مواقف كوميدية بنفس الوقت، كاشفا عن عزوفه عن الزواج من أجل التفرغ للفن، قائلا: وهبت نفسي للفن فقط.

يذكر ان على ربيع تزوج للمرة الأولى من ندى محمود في أواخر عام 2017، في حفل زفاف أقيم وسط سرية تامة وبحضور عدد قليل من النجوم، واستقبل الثنائي مولودتهما الأولى “مليكة”، وحرص ربيع طوال الوقت على إخفاء زوجته عن أعين الجميع.