ليلى علوي “منورة بأهلها” في أول تجربة للمنصات الرقمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافقت النجمة ليلى علوي على خوض مغامرة دراما المنصات الرقمية، وتعاقدت بالفعل على بطولة عمل من 13 حلقة بعنوان “منورة بأهلها” يجمعها بنخبة من نجوم ونجمات الفن، وتتعاون فيه للمرة الثانية مع المخرج يسري نصر الله، وتم وضع خطة لتأمين النجوم أثناء التصوير من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أو متحور دلتا خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين في مصر بداية من الأسبوع الماضي.

التجربة ستكون الأولى لليلى علوي، بعد خوضها تجربة المسلسلات القصيرة بتقديم حكاية من مسلسل “زي القمر”، ويضم “منورة بأهلها” النجوم غادة عادل وناهد السباعي وأحمد السعدني وباسم سمرة وعباس أبو الحسن ومحمد حاتم، وتدور أحداث المسلسل في 13 حلقة، من تأليف السيناريست محمد أمين، متعاونًا مع المخرج يسري نصر الله الذي يخوض التجربة للمرة الثانية بعد مشاركته في حلقات مسلسل “نمرة اتنين” بحلقة واحدة بعنوان “ماتقولش لحد” مع الفنانة منى زكي وأحمد السعدني، وكتبتها مريم نعوم.

ويعد مسلسل “منورة بأهلها” هو ثاني الأعمال التي يتعاون خلالها المخرج يسري نصر الله مع الفنانة ليلى علوي، حيث أنهما تعاونا سابقًا في عام 2016 في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، الذي ضم العديد من الفنانين مع ليلى علوي منهم الفنانة منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين ومحمد الشرنوبي وإنعام سالوسة ومحمد فراج وعلاء زينهم وعارفة عبد الرسول وصبري عبد المنعم، وكان الفيلم من تأليف وإخراج يسري نصر الله وقصة باسم سمرة.

يذكر أن ليلى علوي عادت مؤخرا للدراما التلفزيونية ببطولة حكاية “ست الهوانم” ضمن حكايات مسلسل “زي القمر” وهو أول عمل تلفزيوني لها منذ العام 2016 عندما شاركت في موسم رمضان بمسلسل “هي ودافنشي” مع النجم خالد الصاوي.